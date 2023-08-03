Мать бойца СВО «сожгла» 100 тысяч рублей и военкомат по просьбе жуликов Mash: мать бойца СВО обманули на 100 тысяч рублей и заставили сжечь военкомат в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве мошенники обманули 53-летнюю мать участника спецоперации на 100 тысяч рублей и заставили ее поджечь военкомат Бутырского района. По данным канала, жулики сумели внушить женщине, что таким образом она поможет своей стране.

По данным Mash, аферисты позвонили матери бойца СВО по WhatsApp и представились сотрудниками банка, сообщив, что на ее имя якобы оформили кредит. Лжесотрудники банка сказали женщине, что ей нужно снять с карты 100 тысяч рублей и перевести на «безопасный» счет через банкомат, иначе деньги отправят на нужды ВСУ, СБУ и других структур недружественного государства. При этом звонившие сказали, что нужно поджечь здание военкомата на улице Гончарова, где якобы заперты проукраинские жулики, чтобы их «проучить».

Уже по указанию «силовика» на другом конце провода женщина залила в 1,5-литровую бутылку горючую жидкость, подошла с ней к военкомату, вылила и подожгла крыльцо. Все произошло вечером 2 августа, женщину задержали полицейские. Она рассказала, что ее сын служит в зоне СВО, куда отправился, заключив контракт после девяти месяцев срочной службы. Правоохранители проводят проверку.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что тем же вечером в Хабаровске 74-летняя женщина подожгла библиотеку, приняв ее за военкомат. По данным канала, пенсионерке грозит до пяти лет тюрьмы.