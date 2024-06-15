Массовое отравление в Москве из-за рыбы: в чем причина, что такое ботулизм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое отравление произошло в Москве после употребления рыбы. Что об этом известно?

Что за массовое отравление в Москве

РЕН ТВ сообщил, что на данный момент известно о 10 пострадавших. По данным телеканала, они госпитализированы с отравлением, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. У всех диагностирован ботулизм — тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы. Состояние пациентов оценивается как тяжелое.

Известно, что трое из отравившихся накануне ели консервы с тунцом, двое — грузинское блюдо лобио из вакуумной упаковки.

«Как минимум восемь человек попали в больницу, после того как поели консервированного тунца и лобио в Москве. У них диагностировали симптомы отравления и подозрение на ботулизм. Сейчас все пациенты находятся в инфекционных отделениях в разных больницах столицы, они в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Продажа продукции, которая могла стать причиной заболевания, приостановлена», — передает SHOT.

При этом в столичном департаменте здравоохранения в беседе с РИА Новости опровергли информацию о массовом отравлении.

«Ранее СМИ сообщали, что в столичные больницы попали 10 человек, у всех выявили ботулизм. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что никакого массового отравления в Москве нет. Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии. Все необходимое для окончательной диагностики и лечения этого заболевания имеется в наличии», — пояснили в ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что такое ботулизм

В департаменте здравоохранения пояснили, что эти отравления — частный случай. Ботулизм может возникнуть, если питаться некачественными продуктами или плохо обрабатывать пищу перед употреблением.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, по сути отравление сильнейшим ядом, который вырабатывает бактерия клостридия ботулизма. Этот микроорганизм может оказаться в домашних консервах, а также в копченой и вяленой рыбе, колбасе, ветчине.

Под воздействием ботулотоксина мышцы перестают работать и возникают параличи в разных частях тела. В 5–10% случаев пациенты умирают от остановки дыхания.

В сентябре прошлого года Telegram-канал Mash сообщал, что два москвича были госпитализированы с признаки ботулизма.

«По нашим данным, оба накануне ели селедку голландского засола „Матиас“. В больницы они попали в тяжелом состоянии. Заболевшие никак не связаны друг с другом, живут на разных концах города. Медики смогли вовремя спасти их и стабилизировать состояние. Единственное, что объединяет пациентов — съеденная селедка конкретного бренда, купленная в супермаркетах», — говорилось в публикации.

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