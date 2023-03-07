Массовое ДТП с участием машины Роспотребнадзора случилось в центре Москвы Четыре легковушки столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве четыре легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте, по двум полосам перекрыто движение в сторону центра, передает РИА Новости. Одна из машин, попавших в массовое ДТП, принадлежит Центру гигиены и эпидемиологии, подведомственного Роспотребнадзору, сообщает Telegram-канала «Осторожно, Москва». Отмечается, что авария произошла в районе Поклонной горы, на место прибыли полиция и скорая помощь.

Опубликовано видео с места аварии. На кадрах, снятых проезжавшим мимо водителем, видно, что две из четырех машин получили серьезные повреждения. Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины ДТП выясняются, работают сотрудники ГИБДД.

По данным РИА Новости, в районе аварии образовалась пробка длиной в 3-5 км.

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