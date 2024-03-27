Массовое ДТП произошло на внешней стороне ТТК в Москве Дептранс: несколько авто попали в ДТП у Савеловской эстакады в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба дептранса столицы. По данным ведомства, авария произошла в районе Савеловской эстакады.

На внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП значительно затруднено, водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее военный комиссар Кармаскалинского и Архангельского районов Башкирии подполковник Ринат Гималов погиб в ДТП на трассе Уфа — Белорецк. По имеющимся данным, возле деревни Ильтеряково в его машину влетел Renault. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Также на 656-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» под Ачинском произошло смертельное ДТП. В пресс-службе МВД по Красноярскому краю уточнили, что водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фурой. От полученных травм мужчина в легковом автомобиле скончался на месте происшествия.