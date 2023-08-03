Массовая драка в Новой Москве попала на видео Полиция задержала 12 участников массовой драки в Новой Москве

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Во дворе жилого комплекса «Десна» в Новой Москве произошла массовая драка, сообщает MK.RU. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали 12 человек.

На опубликованных кадрах видно, как молодые люди бьют мужчину, лежащего на земле. Ему наносят удары ногами, в том числе по голове, некоторые нападавшие прыгают на нем. Приятель пострадавшего бросает камни в участников потасовки.

Telegram-канал Readovka сообщил, что драка произошла между мигрантами. Местные жители рассказали, что жители ЖК вышли разнимать мужчин, после чего на место ЧП приехали силовики. При виде стражей порядка зачинщики драки разбежались, однако их нашли в местном хостеле.

Местные жители также рассказали, что участвовавшие в драке мужчины работают на трех объектах в Новых Ватутинках.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Полицейские намерены привлечь участников драки к ответственности. Сейчас стражи порядка проверяют квартиры в ЖК и подвальные помещения.

Ранее в элитном ЖК «Пехра» также произошла массовая драка со стрельбой. Очевидица рассказала, что во дворе дома мигрант подрался с девушками. После этого началась стрельба, люди стали кричать и забегать в подъезды. Женщина отметила, что одного из молодых людей, на которого напали во время потасовки, сбила машина.