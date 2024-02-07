Массовая авария на заснеженной московской трассе попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу две аварии произошли на 64-м км Киевского шоссе с участием двух и четырех автомобилей, сообщили в столичной Госавтоинспеции. Как отмечается, дорога в направлении Москвы перекрыта. Обошлось без пострадавших.

Движение на месте аварии перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и осуществляют регулировочно-распорядительные действия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жертвами массовой аварии в Адыгее стали три человека. Три автомобиля столкнулись по дороге в станицу Ханскую. Погибли 60-летний мужчина и 56-летняя женщина — оба жители Краснодарского края, а также 27-летний житель Республики Адыгея.

Перед этим два человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП в Федоровском районе Саратовской области. У села Мунино столкнулись грузовик, минивэн Hyundai и «Газель». Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавших и тела погибших при помощи гидравлического инструмента.

В среду, 7 февраля, крупная авария произошла в центре Санкт-Петербурга, на Пяти углах. Mercedes сбил переходившую дорогу девушку с такой силой, что она отлетела на лобовое стекло другой машины, и протаранил несколько автомобилей. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.