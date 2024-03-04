Масштабный сбой произошел на МЦД-3

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масштабный сбой произошел на МЦД-3 (Московском центральном диаметре), сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На опубликованных в Сети кадрах показана заполненная платформа на станции Выхино. По словам очевидцев, поезда в сторону области задерживаются минимум на 20 минут.

За 20 минут, пока стою, — ни одного не поехало. Но я понимаю, что до этого тоже не ехали, народу было очень много. Люди начали покидать платформу, — сообщили очевидцы.

Граждане рассказали, что во время сбоя диспетчер объявил о прибытии поезда на другую платформу, после чего люди начали прыгать на пути. На станции образовалась большая давка. В Центральной пригородной пассажирской компании пояснили, что в расписание поездов в сторону Ипподрома были внесены изменения после остановки состава по техническим причинам на станции Вешняки.

Ранее произошел сбой на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Один из пассажиров упал на пути. Движение поездов было приостановлено от станции «Печатники» до «Чкаловской». Кроме этого, были увеличены интервалы следования составов в обратном направлении.