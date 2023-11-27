Маска позвали на форум по цифровому транспорту и логистике в Москве

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Российская ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» отправила приглашения генеральному директору Tesla Inc. Илону Маску и сооснователю Google LLC и Alphabet Inc. Сергею Брину пишет РИА Новости. Они примут участие в форуме по цифровым технологиям в транспортной и логистической сферах, запланированном на 19 декабря в Москве.

Мероприятие «Цифровая транспортация» пройдет в Учебно-образовательном кластере «Ломоносов» в Технологической долине Москвы при поддержке Минтранса России. Основные темы форума затронут вопросы цифровых технологий в транспортной сфере, беспилотного транспорта и требований к инфраструктуре, а также вопросы технического и правового регулирования.

Приглашение Сергея Брина отмечает его мировое руководство в сфере создания беспилотного автомобильного транспорта, информационных и навигационных сервисов. Автор приглашения также отмечает, что Россия за последние два десятилетия сделала большие шаги в развитии транспортных технологий, ссылаясь на период, когда Брин назвал Россию «заснеженной Нигерией» в 2002 году.

Ранее крупные кинокомпании Sony Pictures, Lionsgate, Paramount, Warner Bros. сообщили, что приостанавливают размещение рекламы в Twitter (X) из-за заявлений Маска о евреях. Организации сочли высказывания миллиардера антисемитскими. Аналогичное решение также приняли Apple, IBM и Walt Disney.

В ответ на это американский предприниматель Илон Маск назвал фальшивыми заявления ряда СМИ о том, что он является антисемитом. Миллиардер написал, что хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.