Машина взорвалась на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машина взорвалась на Фестивальной улице на севере Москвы, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, один человек пострадал.

Канал сообщает, что на место ЧП направились экстренные службы.

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По информации RT, жители Фестивальной улицы услышали громкий хлопок, похожий на взрыв газа. MK.RU сообщает, что в машине были газовые баллоны. Водитель жив.

25 июня в подмосковной Балашихе загорелись гаражи вблизи железнодорожной станции Горенки. По информации МЧС, на месте ЧП работали семеро пожарных и две единицы техники.

Ранее стало известно, что при тушении пожара в частном доме на территории поселка Ашукино Московской области погиб сотрудник Мособлпожспаса. По данным СМИ, трагедия случилась с командиром отделения пожарной части в Подмосковье. На него в ходе ликвидации возгорания обрушились конструкции.

Ранее два взрыва произошли в ходе пожара в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров.

В конце марта на стройке рядом с деловым центром «Москва-Сити» загорелись строительные конструкции. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

В апреле крупный пожар вспыхнул на строительной площадке ЖК «Река» на Мичуринском проспекте в Москве.