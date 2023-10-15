Машина вспыхнула после столкновения с джипом в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Джип на полной скорости врезался в машину во время движения по проспекту Мира в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, в результате столкновения легковушка вспыхнула.

Шесть пожарных полностью ликвидировали возгорание за восемь минут. Для этого они использовали две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало. Происшествие спровоцировало пробки на дорогах, ведущих в центр. Дептранс посоветовал водителям выбирать альтернативные маршруты.

Два аналогичных ДТП произошли на МКАД в ночь на субботу, 14 октября. В каждом из них движущийся автомобиль въехал в другой, стоящий посреди дороги. На внутренней стороне 48-го километра МКАД (в районе развязки с Боровским шоссе) водитель въехал в стоящий автомобиль. Второй случай произошел на внешней стороне 99-го километра МКАД, водитель врезался в стоящую машину, а также задел находившегося рядом пешехода.

Накануне в Барнауле водитель легкового авто врезался в автобусную остановку. В результате аварии погиб 68-летний мужчина, есть пострадавшие.