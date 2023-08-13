Машина врезалась в столб и загорелась на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль врезался в столб на Кутузовском проспекте на западе Москвы, после чего загорелся, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса. В результате происшествия погибли два человека.

На Кутузовском проспекте в районе дома № 27 автомобиль наехал на мачту городского освещения и впоследствии загорелся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего <...> уточняются, — говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в районе ДТП не затруднено. Telegram-каналы публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно сильное пламя и дым.

По словам очевидцев, которые приводит Telegram-канал Shot, было слышно несколько взрывов.

Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель «Газели» мог уснуть за рулем и врезаться в другую «Газель» и Chevrolet, которые попали в легкое ДТП. Инцидент произошел на 28-м км КАД недалеко от поселка Бугры. Все пострадавшие были госпитализированы.