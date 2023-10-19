Машина такси взорвалась на заправке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на автозаправке взорвалась машина такси, сообщает Telegram-канал «360». По информации канала, в результате происшествия пострадал водитель авто. В публикации говорится, что автомобиль взорвался после того, как на заправке загорелся газовый баллон.

По данным «360», инцидент произошел недалеко от Каширского двора в столичном районе Нагатино-Садовники. Машину удалось потушить, заправка продолжает работать. Причина произошедшего не называется.

14 августа в Махачкале прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис. Более 30 человек погибли, еще 80 пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница.

В сентябре сообщалось, что в Москве в районе Северное Бутово произошла крупная утечка легковоспламеняющегося газа, на одной из заправочных станций разгерметизировалась бочка с пропаном. Территория в районе АЗС была оцеплена, людей эвакуировали.

21 июня в старейшем районе Парижа — 5-м округе, куда входит Латинский квартал, прогремел взрыв. Причиной ЧП стала утечка газа в жилом доме. В здании вспыхнул пожар. Часть фасада рухнула на проезжую часть.