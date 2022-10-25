Машина сына вице-премьера Мантурова попала в аварию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машина сына вице-премьера Дениса Матурова, 24-летнего Евгения, попала в аварию, передает РИА Новости. ДТП произошло в районе Люблино на юго-востоке Москвы. По имеющимся сведениям, речь идет об автомобиле BMW M8. Машина столкнулась с автобусом. В результате аварии никто не пострадал.

Как заявил агентству представитель Мантурова, в момент столкновения автомобиль двигался на низкой скорости.

Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости, — цитирует собеседника агентство.

Ранее в подмосковном поселке Томилино водитель такси протаранил несколько автомобилей при выезде на встречную полосу, после чего его машина перевернулась. В результате аварии никто не пострадал. Региональное управление МВД не комментировало происшествие.