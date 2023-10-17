В Москве машина с мигалкой насмерть задавила лежащего на дороге мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Новом Арбате внедорожник с мигалкой переехал мужчину, лежащего на разделительной полосе. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба столичного дептранса. По информации Telegram-канала SHOT, от полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность пока не установлена.

На кадрах видно, как пешеход пересек в неположенном месте многополосную дорогу, движение на которой было затруднено из-за пробки. Мужчина добрался до середины проспекта, после чего упал и остался лежать на разделительной полосе. В этот момент его на полной скорости переехал автомобиль, который не заметил лежащего пешехода. На месте работают экстренные службы столицы, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее жительница района Тушино в Москве попала под колеса автомобиля во дворе дома на улице Фабрициуса. По информации столичной прокуратуры, водитель ВАЗа хотел прогреть автомобиль и сел за руль. После того как мужчина завел машину, она резко поехала вперед и придавила находящуюся рядом женщину. Пострадавшая скончалась на месте. Молодой водитель, у которого отсутствовали права на управление транспортным средством, находится под домашним арестом.