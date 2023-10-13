Машина опрокинулась на МКАД и попала на видео Детранс: движение в районе 25-го км МКАД затруднено из-за ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. Движение в районе аварии на 25-м км магистрали затруднено, автомобилистов просят выбирать пути объезда.

На внутренней стороне 25-го километра МКАД (в районе развязки с Каширским шоссе) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Липецкой улицы осуществляется по двум полосам из пяти, — говорится в сообщении.

До этого четыре подростка пострадали в аварии, случившейся на 38-м километре автодороги Кушва — Нижняя Тура в Свердловской области. Девушка-водитель не справилась с управлением и вылетела с дороги в реку. Машина в результате ДТП перевернулась. Результаты медосвидетельствования показали, что на момент аварии она была трезва.

За день до этого, 6 октября, в Вологодской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стала 13-летняя девочка. Легковушка врезалась в «Газель», которая стояла на обочине. В результате ДТП также пострадали три человека.