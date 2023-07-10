В Подмосковье поймали мужчину, снявшего скальп с 19-летнего юноши

Полицейские задержали одного из мужчин, который напал на молодого человека в Электростали и срезал ему волосы вместе с кожей, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, сейчас сотрудники полиции принимают меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника преступления.

Сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали одного из двоих подозреваемых, которые вчера в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения, — сказала Петрова.

Ранее сообщались, что в Электростали мигранты сняли с 19-летнего юноши скальп из-за ирокеза, окрашенного в зеленый цвет. Предположительно, конфликт вспыхнул после того, как молодой человек подошел к компании незнакомых людей и попросил закурить.

Адвокат Леонид Исаев сообщил NEWS.ru, что напавшим может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Он считает, что необходимо вернуть минимальный порог наказания за данное преступление, до марта 2011 года составлявшего пять лет тюрьмы. Сейчас же, по словам юриста, за такое деяние могут дать и два, и три года заключения.