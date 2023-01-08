Mash: в Москве ликвидировали притон с проститутками-трансгендерами из СНГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полиция прикрыла подпольный бордель с мигрантами-трансгендерами, сообщает Telegram-канал Mash. В отношении организаторов притона возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

По данным канала, приехавшие из Таджикистана и Киргизии молодые люди предоставляли мужчинам услуги сексуального характера за 5–6 тысяч рублей в час. Один из клиентов донес на них в полицию, после чего в заведение нагрянули полицейские. Организаторам борделя может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске прикрыли деятельность подпольных борделей, которые организовала женщина. Ее сутенеры занимались вовлечением молодых девушек города в проституцию, а после предлагали их услуги интимного характера через интернет и визитные карточки. Сотрудники уголовного розыска изъяли из квартир секс-работниц 40 банковских карт, а также свыше одного миллиона рублей.

Юрист Владислав Мещеряков ранее рассказал, как в Петербурге наказывают организаторов притонов. По его словам, реальную уголовную ответственность получает тот, кто руководит процессами и получает прибыль. При этом административные штрафы ни на кого не влияют, так как сумма в несколько тысяч рублей не является проблемой для такого бизнеса, отметил эксперт.