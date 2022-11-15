Mash: в Москве фанаты блогера Литвина покалечили студентку Mash: в Москве подростки пытались повторить пранк с 19-литровой бутылкой воды и покалечили студентку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве подростки пытались повторить пранк с 19-литровой бутылкой в исполнении блогера Михаила Литвина, но не удержали ее и уронили на девушку с десятого этажа, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, в результате происшествия практикантка РУДН, получившая удар бутылкой по голове, потеряла сознание. Как пишет Mash, из-за удара у пострадавшей перестала работать рука, ей диагностировали перелом позвонков, шейки лопатки, разрыв связок, печени и селезенки.

Отмечается, что одиннадцатилетний Максим и его друг Адам увидели в тик-токе пранк и решили его повторить. Для шутки нужно было вылить из 19-литровой бутылки воду. Содержимое решили отправить с десятого этажа балкона, но тяжелая бутылка оказалась детям не под силу и они ее уронили.

Как сообщает Mash, из-за возраста нарушителям не грозит тюремный срок, поэтому наказанием может стать штраф для родителей в размере до двух миллионов рублей.

Ранее в одной из школ в селе Новожилкино Иркутской области подростки оторвали фалангу пальца однокласснику. Инцидент быстро разошелся на мемы в стенах школы — одноклассники создавали чаты, шутили и смеялись над произошедшим. Учителя знали об издевательствах. Мать пострадавшего намерена привлечь педагогов к ответственности через суд.

До этого на Ставрополье в станице Барсуковской школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды. На перемене один ребенок измазал другому мелом пиджак. Последний ударил ногой в грудь своего одноклассника, тот отключился и, не приходя в сознание, умер. Нападавшего подростка задержали и доставили в следственный отдел.