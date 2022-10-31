Mash: бизнесмен Артем Асланян покончил с собой в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что предприниматель Артем Асланян покончил с собой в элитном ЖК «Воробьевы горы». Перед тем как пойти на такой шаг, он отправил сообщение своей маме о том, что у него много проблем и «все надоело», указывает издание.

Труп бизнесмена нашел дворник. По предварительным данным, мужчина столкнулся со множеством проблем в бизнесе.

На днях у Асланяна был день рождения. Ему исполнилось 39 лет. Он был учредителем пяти компаний, связанных с ресторанным бизнесом и услугами продуктов питания: «Москоу Фуд», «Парк Менеджмент», «Блюфин Москва Сити», «Истанбул Кебаб» и «Курская Площадь».

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