Mash: в аэропорту Внуково закрыли воздушную зону в рамках плана «Ковер»

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Telegram-канал Mash сообщил о введении в столичном аэропорту Внуково плана «Ковер», который предполагает обнаружение в воздушном пространстве неизвестных или опасных объектов. Как следствие, задерживаются 11 рейсов на вылет и 15 на посадку.

Судя по данным с официального сайта аэропорта, вылеты должны возобновиться в 12:10. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», пока все гейты закрыты, прилетающие самолеты перенаправляют в другие аэропорты. Ожидающим посадки каждые 15 минут объявляют о закрытом воздушном пространстве.

Ранее аэропорт Внуково закрывали 30 июля и 1 августа на фоне атак украинских беспилотников. Тогда силам противовоздушной обороны удалось перехватить в столице несколько БПЛА, однако один дрон все же поразил башню «Москва-Сити».

Министерство обороны России также подтвердило попытку атаки. В ведомстве уточнили, что всего до Москвы долетели три украинских БПЛА. Два из них удалось сбить силам ПВО, а третий подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотник, потеряв управление, взорвался на территории «Москва-Сити». В министерстве удары назвали террористической атакой.