Mash узнал, куда сбежали убийца бизнесмена в Балашихе и его сообщник Mash: убийца бизнесмена в Балашихе и его сообщник сбежали в Турцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным Telegram-канала Mash, предполагаемый убийца 60-летнего предпринимателя в Балашихе и его сообщник после преступления сбежали в Турцию. Как сообщает канал, оба мужчины объявлены в розыск.

Убийца 20 апреля расстрелял бизнесмена Назима Ахмедова рядом с его магазином. Он несколько раз выстрелил погибшему в грудь и один раз в голову. Также подозреваемый попытался убить жену бизнесмена, но промахнулся. Ему помог скрыться с места преступления подельник.

По данным Mash, после убийства они выбросили пистолет, который был переделан из травматического в боевой, поехали в аэропорт Шереметьево и улетели в Турцию. Следствие предъявило обоим фигурантам заочное обвинение в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Также их обвиняют в незаконном обороте оружия.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что утром 20 апреля в Балашихе нашли труп мужчины с огнестрельным ранением. Впоследствии было установлено, что тело принадлежало бизнесмену 1963 года рождения.

Позже в Сети появились фото с места убийства бизнесмена в Балашихе, кадры опубликовала пресс-служба прокуратуры Московской области. На одном из представленных снимков можно увидеть пистолет, который лежит на земле. Кроме того, еще на одной фотографии хорошо видна гильза.