Mash: украинский беженец захватил и ограбил квартиру московского бизнесмена

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Беженец с Украины захватил и ограбил квартиру приютившего его московского предпринимателя, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина украл у москвича крупную сумму денег и некоторые вещи. Полиция проводит проверку.

По сведениям канала, бизнесмен разрешил украинцу жить в его квартире, пока он будет находиться в командировке за границей. Вернувшись в начале декабря, он не смог попасть в собственное жилище. Дверь была заперта, но при этом из нее доносились женский смех и музыка.

Зайти в свою квартиру бизнесмен смог только после вызова полиции. При этом украинец успел сбежать, похитив 500 тысяч рублей, €2000, игровую приставку, смартфон и брендовые сумки.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании пожаловался в полицию на украинского беженца, которого пустил к себе жить. По словам британца, он подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины. Беженца задержали, но вскоре отпустили, поскольку полиция не нашла доказательств предполагаемого преступления. При этом она не стала проводить экспертизу синяков на конечностях и ягодицах британца.