Mash: у офиса «Аэрофлота» в Москве нашли похожий на мину предмет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен у офиса «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, предмет был вкопан в землю.

Mash сообщает, что на устройстве имеется маркировка США. По данным Telegram-канал Baza, опубликовавшего фото обнаруженного предмета, по своей конструкции он напоминает противопехотную мину. На место происшествия выехали оперативные службы. Позднее выяснилось, что устройство является элементом системы полива газона.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в минировании автомобиля одного из чиновников в Запорожской области. В ходе допроса задержанный рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб.

В конце июля силовики также задержали украинского диверсанта, который намеревался устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Как оказалось, задержанный является служащим Военно-морского флота России, которого завербовала украинская разведка. Помимо подготовки теракта, он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.