Mash: три башни «Москва-сити» остались без света

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что три башни в «Москва-сити» остались без света, в них проводится срочная эвакуация. По данным канала, в зданиях сработала сигнализация.

Как пишет Mash, четыре человека застряли в лифтах, им необходима медицинская помощь. Возле зданий дежурят машины врачей и спасателей.

Как передает РИА Новости со ссылкой на МЧС, сигнализация сработала в башне квартала Москва-Сити, признаков пожара не обнаружено. По последней информации, передает агентство, электроснабжение в башне уже восстановлено.

Ранее у башни «Федерация» в «Москва-Сити» загорелись и взорвались две машины. По словам очевидцев, рядом с местом происшествия они видели человека, который убегал с канистрами.

Позже Telegram-канала Baza сообщил, что задержанным за поджог автомобилей в «Москва-Сити» оказался 26-летний Сергей Арушанов. По данным Telegram-канала, сначала он поджег собственный «Фольксваген Поло», а затем огонь перекинулся на стоящий рядом «Ягуар», принадлежащий 57-летней жительнице столицы.