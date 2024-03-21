Mash: телеведущего Млечина госпитализировали с COVID-19 в Москве

Телеведущего Леонида Млечина госпитализировали в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, у президента Международной академии ТВ и радио диагностировали COVID −19.

Млечину стало плохо пару дней назад. У 66-летнего телеведущего были одышка, слабость и кашель. После осмотра врачи увезли его в одну из столичных больниц. Там журналиста обследовали, в том числе провели КТ. Состояние ведущего сейчас оценивается как среднее. Млечин остается под наблюдением врачей.

Млечин выигрывал премию ТЭФИ несколько раз. Телеведущий имеет несколько государственных наград, в том числе орден Почета. Является заслуженным журналистом и заслуженным работником культуры России.