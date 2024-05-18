Mash сообщил о росте жалоб на клопов и тараканов в Москве Mash: количество обращений по дезинсекции от клопов в Москве выросло в два раза

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Количество вызовов из-за тараканов и клопов в Москве за четыре года наблюдений увеличилось как минимум в два раза, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на столичную службу дезинсекции. По его данным, причиной стал непрофессиональный подход к защите помещений от паразитов.

Уточняется, что в прошлом году на 100 обращений приходилось 50 вызовов из-за тараканов, а 25 — из-за клопов. В этом году, по информации Telegram-канала, количество вызовов с жалобами на клопов и тараканов сравнялось.

Канал добавил, что проблема заключается в неправильной процедуре обработки помещений, а также в недостатке квалифицированных кадров. Дело в том, что насекомые со временем вырабатывают иммунитет к ядам, поэтому по истечении определенных сроков необходимо менять составы.

Ранее DailyStar сообщил об эпидемии блох в Великобритании. По данным издания, за последний месяц за советом о том, как избавиться от насекомых, к поисковику Google обратилось порядка 10 тысяч человек. При этом ветеринары заявляют, что причиной распространения насекомых стали домашние животные.

До этого во французском сегменте соцсетей распространилось видео с клопами в вагоне общественного поезда, следующего с Восточного вокзала в Париже. Некоторые граждане сообщили, что подверглись укусам насекомых во время поездки.