В московской школе скрывали факт изнасилования, пока в Сеть не слили видео Mash: школа в ТиНАО скрывала факт изнасилования ребенка, пока не появилось видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что родители ученика школы № 1392 в Новой Москве обратились с заявлением в полицию в связи с изнасилованием четвероклассника, которое было снято на видео. Классный руководитель замалчивала факт насилия, пока ролик с надругательством над ребенком не появился в чате класса. До этого дети рассказывали родителям, что кто-то в школе унизил мальчика из-за предположения, что тот может быть геем.

Только после появления в Сети видеозаписи педагог призналась, что такой инцидент в учебном учреждении действительно произошел. Называть имена обидчиков она отказывалась.

В декабре похожий случай произошел в школе Нижневартовска. Там представители администрации уговаривали отца пятиклассника, над которым надругались сверстники и сняли это на видео, предлагали скрыть проблему.

Ранее стало известно, что родители девочки, получившей в школе более ста ударов ножом от одноклассницы, подалив суд на химкинский лицей, где произошел инцидент. Вместе с фондом «Юристы помогают детям» они намерены добиться прецедента, который изменил бы законодательство и позволил школьной администрации расширить возможности для контроля за поведением школьников.