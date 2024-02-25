Mash: самоназванный сын знаменитого актера попытался покончить с собой Mash: самоназванный сын Шалевича попытался покончить с собой в Москве

Фото: vk.com/id1217708

Дмитрий Шалевич

Telegram-канал Mash сообщил, что самоназванный сын актера Вячеслава Шалевича попытался покончить с собой в Москве. По его информации, мужчина по имени Дмитрий грозился совершить суицид рядом со столичной обсерваторией, но его заметили прохожие. Канал уточнил, что они вызвали полицию, которая задержала нарушителя спокойствия и доставила его в психиатрическую больницу.

По данным Mash, сотрудники ПНД взяли анализы у Дмитрия, чтобы проверить кровь на наличие запрещенных веществ. Канал уточнил, что, помимо попыток доказать, что он является сыном Шалевича, мужчина также знаменит изобретением космической станции звукозаписи.

Mash уточнил, что проведенные ранее ДНК-экспертизы не подтвердили родство Дмитрия со знаменитым актером. По данным канала, после этого он решил поменять фамилию на Шалевич.

Ранее сообщалось, что уроженка Туапсе, переехавшая в Санкт-Петербург ради поступления в колледж дизайна, совершила попытку суицида в одном из крупных гипермаркетов Северной столицы. Студентку обнаружили в уборной в состоянии средней тяжести. Девушку экстренно госпитализировали.