Mash: режиссер-постановщик «Бременских музыкантов» едва не погибла в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что режиссер-постановщик знаменитого советского мультфильма «Бременские музыканты» Инесса Ковалевская была найдена в состоянии, требующем медицинской помощи, в своей московской квартире. Как указал канал, врачи скорой помощи приехали к ней вовремя и спасли ей жизнь.

По данным Mash, после стабилизации состояния заслуженного деятеля искусств был поставлен диагноз «сердечная недостаточность». В сообщении говорится, что медики рекомендовали ей госпитализацию для проведения необходимых обследований, но она отказалась от этого.

Инесса Ковалевская является создателем известных мультфильмов — «Как львенок и черепаха пели песню», «Сказка о попе и работнике его Балде» и «Приключения кузнечика Кузи».

Ранее художник Константин Мирошник заявил, что после выступления в Чернобыле Александр Барыкин чуть не погиб при падении лифта. Он добавил, что не только полученная радиация, но и перенесенный стресс впоследствии повлияли на здоровье музыканта и всю его жизнь.

Ранее гитарист Пугачевой Александр Левшин рассказал, что единственный, кто не ездил с Пугачевой в Чернобыль из ее большого коллектива «Рецитал», был Игорь Николаев. В 1986 году он работал у нее клавишником, музыкант взял на этот период больничный лист.