Mash: председателя комиссии при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ Mash: работающего в Госдуме студента Морозова арестовали за символику ЛГБТ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что председателя комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме Данилу Морозова арестовали за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его данным, молодой человек проведет за решеткой 15 суток и заплатит 50 тысяч рублей штрафа.

Как выяснил канал, 22-летний студент ВШЭ был наказан за публичную демонстрацию запрещенной символики. Согласно информации канала, посты он опубликовал на своей странице в Telegram еще в 2022 году.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выразил мнение, что перед назначением чиновников и педагогов нужно проверять на сексуальную ориентацию. Политик сказал, что в такой мере нет ничего предосудительного. Он подчеркнул, что считает недопустимой для сторонников ЛГБТ работу в учреждениях, связанных с воспитанием и формированием детей и молодежи. Депутат объяснил, что у подрастающего поколения еще не окрепшая психика и не сформированы ценностные ориентиры, поэтому важно ограничить влияние на них представителей секс-меньшинств.

До этого Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в нетрадиционной ориентации. Он опубликовал фото, на котором чиновник позирует в разное время с активистами, связанными с ЛГБТ. В частности, на одном из кадров Живайкин награждает сотрудника Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича, который состоит в гей-браке.