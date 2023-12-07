Пожар на Электрозаводе в Москве локализовали

Фото: МЧС РФ

Пожар на Электрозаводе в Москве локализован на 110 квадратных метрах, открытое горение ликвидировано, сообщает МЧС. Возгорание произошло по адресу: улица Электрозаводская, 21, стр. 48, на Преображенской набережной.

Загорелся лакокрасочный цех. По данным Telegram-канала Mash, в производственном здании никого не обнаружено, пострадавших нет. Очевидцы видели над местом ЧП столбы черного густого дыма.

Электрозавод построен в 1928 году, с начала 2000-х некоторые его помещения сдают под офисы. В честь комплекса названы станция Электрозаводская, Электрозаводская улица, Электрозаводский мост.

Кроме того, сегодня в центре столицы тушили пожар в ресторане на Новом Арбате. Спасатели эвакуировали из здания, где расположены около 10 точек общепита, 70 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве произошел пожар на Митинском радиорынке на западе столицы. СМИ писали, что причиной возгорания мог стать взрыв аккумулятора гироскутера. Огонь вскоре потушили, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.