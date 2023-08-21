Mash опубликовал маршрут диггеров, пропавших в подземных тоннелях Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Telegram-канал Mash опубликовал маршрут диггеров, пропавших в подземных тоннелях в центре Москвы. По данным канала, группа начала свой путь в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте, а в районе метро «Трубная» гид Константин Филиппов перестал выходить на связь.

Предварительно, в этой точке коллекторы стало заливать водой, и группа не смогла выбраться на поверхность, — говорится в сообщении.

Как отмечается, путь группы начался примерно в 14:00. До коллекторов 1819 и 1974 годов в районе метро "Трубная" они дошли примерно за час. Там Филиппов сообщил своему коллеге, что начался ливень и поинтересовался, можно ли выходить на "Трубной". После этого он перестал выходить на связь.

Экскурсионная группа отправилась в подземный коллектор в районе Неглинки 20 августа. Вскоре начался ливень. Тела двух подростков из группы нашли в Москве-реке. По предварительной информации, это родственники сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина, который был среди участников похода.

Позднее спасители обнаружили тела 15-летней школьницы и мужчины, личность которого не установлена.

Диггер Михаил Савкин считает, что у участников не было шансов спастись, когда начался ливень, так как уровень воды в таком случае поднимается очень быстро и среагировать и выбраться живым из подземных коммуникаций невозможно.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Организатора тура вызвали на допрос.