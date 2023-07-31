Mash: около 400 снарядов нашли у железнодорожных путей в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что у железнодорожных путей в Москве нашли 370 боеприпасов от зенитного орудия. По информации канала, на место обнаружения схрона выехали экстренные службы.

Mash пишет, что речь идет о железнодорожных путях на улице Розанова.

Ранее стало известно о поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях в столичном районе Очаково-Матвеевское. Шкаф изначально был в нерабочем состоянии, а потому его поджог никак не отразился на движении поездов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность путей сообщения (ст. 267 УК РФ).

Позднее стало известно, что поджигателями на железнодорожном перегоне у платформы Матвеевской в Москве оказались подростки. Дети согласились на диверсию за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Школьников задержали. На допросе они дали признательные показания и были отпущены под обязательство о явке.

29 июля стало известно, что ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что для этого они применили 12 ракет Storm Shadow. Все снаряды были сбиты системой ПВО. Обломки ракет незначительно повредили будку обходчика и контактную линию.