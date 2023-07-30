Очевидцы сообщили о взрыве в башне «Москва-сити» Mash: очевидцы сообщили о взрыве в башне «Москва-сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошел в районе одной из башен «Москва-сити», сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев произошедшего. По имеющимся данным, над зданием виден дым. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Сообщается, что инцидент произошел в 03:00 мск. Звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о том, что в 50-этажном здании IQ квартала в центре Москвы произошел хлопок. В результате были выбиты стекла.

В результате хлопка на уровне пятого-шестого этажей 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате никто не пострадал, пожара также не последовало.

24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 столицу атаковали беспилотные летательные аппараты. По его словам, в результате происшествия жертв и пострадавших среди местных жителей нет. Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку на столицу с помощью двух дронов. БПЛА были уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы.