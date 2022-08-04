Mash: о нарушениях в сгоревшем в Москве хостеле знали в 2019 году

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Последствия ночного пожара в хостеле на Алма-Атинской улице

Проблемы с пожарной безопасностью в сгоревшем хостеле на Алма-Атинской улице наблюдались с 2019 года, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на отчеты сотрудника МЧС Романа Сабельникова, ответственного за проверку здания старшего инспектора. После инцидента его задержали по обвинению в превышении полномочий, однако суд отказался его арестовывать, продлив срок задержания на 72 часа. Следствие полагает, что подозреваемый игнорировал многие нарушения пожарной безопасности.

Mash отмечает, что Сабельников указывал на более чем 20 нарушений пожарной безопасности. В отчетах значились такие проблемы, как неработающая тревожная кнопка и сигнализация, отсутствие табличек с картой здания и множество других. Как сообщили в МЧС, Роман прошел служебную проверку и ведомство окажет ему юридическую помощь.

Также стало известно, что в 2019 году на руководство хостела наложили штраф в 150 тысяч рублей. Владельцы хостела оспорили нарушения, прибегнув к независимой инспекции, которая заключила, что результаты проверки МЧС ошибочны.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице произошел в ночь на 29 июля. В результате отравления угарным газом погибли восемь человек. По словам жильцов дома, в котором располагался хостел, пожар был предсказуем, поскольку в учреждении не соблюдались требования пожарной безопасности и царила полная антисанитария. Следствие полагает, что владельцы хостела грубо нарушали технику пожарной безопасности.