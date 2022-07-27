Стали известны мотивы мужчины, убившего двух человек в Павловском Посаде Mash: убивший двух человек в Павловском Посаде мстил за гибель собаки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

53-летний житель Электростали Игорь Кружков, который ранее сознался в убийстве двух человек в городе Павловский Посад, заявил, что мстил одной из жертв за убитую месяц назад собаку, пишет Telegram-канал Mash. Второй убитый, по данным издания, «оказался не в том месте и не в то время».

Сообщается, что Кружков страдает шизофренией: так, он носил на голове металлический горшок, который называл защитой от вредных излучений. Бывший дальнобойщик вел затворнический образ жизни вместе с собакой, которую месяц назад застрелил егерь по имени Павел, с которым Кружков давно враждовал. Он же сообщил полиции о шизофрении Кружкова, который после этого лишился права на использование оружия.

Егерь Павел и стал первой жертвой Кружкова. Мотив — месть и за собаку, и за то, что оставил его без охоты, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в прокуратуру Московской области обратился 53-летний житель Электростали, который сознался в убийстве двух человек в городе Павловский Посад. 23 июля неподалеку от города было обнаружено тело 58-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Кроме того, на дачном участке в деревне Власово нашли труп 60-летнего мужчины с идентичными ранениями.