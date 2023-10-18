Московскую школу проверят из-за «посвящения в петуха» Mash: прокуратура проверит школу в Москве, где над пятиклассником надругались

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Московскую школу № 2025 на Большой Очаковской улице проверит прокуратура, сообщает Mash. По данным Telegram-канала, поводом стала информация, что над пятиклассником надругались и «посвятили в петухи».

Как стало известно каналу, мама мальчика пожаловалась в органы на унижение ребенка. По ее словам, в школьном туалете на ребенка напал одногодка, после чего обездвижил, поставил на колени и совершил действия сексуального характера, передает канал. Авторы канала объясняют, что это действие аналогично тюремному и называется «посвящение в петуха».

При этом, как пишет канал, оба мальчика из благополучных семей. Педагогическим составом они характеризуются положительно, добавил канал.

Ранее ученик одной из школ в подмосковном Сергиевом Посаде получил резаные раны лица в результате конфликта с одноклассником. Конфликт между сверстниками был связан с буллингом. Своего апогея он достиг в тот день в столовой. Сначала ребята облили друг друга чаем, а потом жертва нападок с размаху ударил одноклассника кружкой по лицу. Пострадавшему на месте оказали первую медпомощь и госпитализировали.

Клинический психолог Анастасия Галимова заявила, что случаи агрессии среди школьников участились из-за отсутствия у детей увлечений и низкой нагрузки. По ее словам, раньше учащиеся вместе ходили в походы, отправлялись в различные поездки и совместно посещали театр. Сейчас учителям стало сложнее организовать подобные мероприятия для детей.