Mash: москвичи не дождались открытия H&M Mash: магазины H&M не открылись в Москве вопреки сообщениям о возможном возобновлении работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M не открылись в Москве вопреки сообщениям о возможном возобновлении работы, пишет Telegram-канал Mash. Сотрудники ретейлера готовились к открытию магазина в столичном торговом центре «Метрополис», где собралась толпа покупателей.

[Покупатели] собрались у магазина, 20 минут стояли у закрытых дверей, а потом охранник посоветовал им разойтись по домам, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что H&M пытается найти нового владельца для российских активов. Покупателям предлагают приобрести права аренды на порядка 170 торговых точек, распределительный центр общей площадью 57,7 тысячи квадратных метров, а также нераспроданные товарные запасы стоимостью больше $210 млн.

Как отмечают эксперты, если будет продаваться вся российская структура H&M, то ее покупателю нужно будет разбираться с исками, которые сейчас начали подавать к сети собственники помещений. Кроме того, отказ сети от поставок продукции в Россию сделал продажу бизнеса крайне сложной задачей.