Mash: композитора Юрия Красавина госпитализировали с переломом Mash: композитора Красавина госпитализировали в Москве с переломом лодыжки

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Юрий Красавин

Telegram-канал Mash сообщает о госпитализации композитора Юрия Красавина, скорая помощь забрала музыканта из гостиницы Marriott в центре Москвы. Авторы канала утверждают, что Красавин поскользнулся и получил перелом лодыжки.

Канал уточняет, что 70-летний композитор получил травму неподалеку от отеля на ул. Петровка. Согласно данным канала, музыкальный автор вернулся в свой номер, после чего сотрудники отеля позвонили по номеру скорой помощи. Канал утверждает, что мужчину забрали в больницу.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что госпитализированная в декабре Александра Пахмутова находится в одной из ведомственных клиник с диагнозом «воспаление легких». По информации канала, самочувствие народной артистки СССР сильно ухудшилось еще 6 декабря, у нее резко поднялась температура и появилась небольшая одышка, в связи с чем потребовалась помощь медицинских специалистов.

10 декабря сообщалось о госпитализации телеведущей Леры Кудрявцевой в Белоруссии. Она прилетела в Минск, чтобы выступить на «Песне года». Отмечалось, что врачи диагностировали у нее пневмонию. Артистка жаловалась на сильную слабость и кашель.

В этот же день стало известно, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин попал в больницу в Москве. Его ассистент Станислав Калинкин назвал госпитализацию внеплановой. Сам продюсер пояснил, что врачи ставят ему капельницы и допускают наличие воспаления легких.