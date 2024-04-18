Mash: Henkel пожаловалась на дизайн российского стирального порошка

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Официально ушедшая из России немецкая компания Henkel предъявила претензии к производителю стирального порошка в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, недовольство корпорации вызвал похожий дизайн упаковки продукции российской компании.

Как сообщил Mash, московский предприниматель в прошлом году начал производство стирального порошка и продавал его через маркетплейс. По данным канала, всего удалось реализовать 18 тысяч упаковок, когда немецкая компания предъявила площадке досудебную претензию.

В Mash сообщили, что Henkel сочла упаковку московского производителя похожей по форме и цвету на упаковку их бренда. Как уточнил канал, в корпорации считают, что это заставляет покупателей путаться, заказывать не то, что они хотели, и лишает компанию части выручки.

Изданию стало известно, что бизнесмен пытается изменить дизайн упаковки и уже направил в Henkel новый вариант пачки, а также просьбу позволить ему распродать остатки порошка со старым дизайном.

Ранее сообщалось, что компания Ceetrus, входящая в структуру «Ашана», закрыла сделку по продаже активов в России. Новым владельцем ее торговых комплексов 12 апреля стала компания «Торговые галереи». Ее основным владельцем выступает Тагир Шаймарданов. По данным источников, две его компании созданы под покупку аутлетов Hines в подмосковных Котельниках и на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Позже ретейлер опроверг эти сообщения.