Mash опубликовал список из 31 пострадавшего при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Mash опубликовал предварительный список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В списке 31 имя, среди которых трое детей в возрасте от 8 до 11 лет.

Уточняется, что у большинства диагностированы огнестрельные ранения и отравление угарным газом.

ФСБ сообщала, что в результате теракта были убиты более 40 человек, еще свыше 100 человек пострадали. Другие источники сообщали о 140 пострадавших.

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его. Очевидцы сообщают, что теракт устроили не менее 20 человек. В здании до сих пор могут быть заблокированы порядка 200 человек. Более трети центра охвачены огнем. У здания начинает рушиться кровля.

Ставшая свидетельницей теракта девушка по имени Полина рассказывала Telegram-каналу «112», что люди в панике из-за стрельбы бежали по трупам. Девушка пришла на концерт с мамой и парнем. Они успели пройти в зал, когда послышались первые выстрелы.