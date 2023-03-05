Mash: бывшая любовница Абрамовича попала в ДТП с ребенком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что Анна С., называющая себя бывшей любовницей российского олигарха Романа Абрамовича, влетела на иномарке в бетонное ограждение в Москве. По данным канала, в салоне авто мог находиться ребенок. В результате аварии никто не пострадал.

Как пишет Mash, ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Женщина ехала на полной скорости за рулем внедорожника Range Rover, не справилась с управлением и въехала в бетонную конструкцию. Последствий удалось избежать из-за сработавших подушек безопасности. По информации канала, авто могло занести на скользкой дороге.

Накануне вечером в Санкт-Петербурге женщина проехала на красный сигнал светофора и сбила пешехода. В МВД уточнили, что пострадавшей оказалась 40-летняя иностранка, которая переходила проезжую часть с коляской на «зеленый». Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

До этого два человека погибли в ДТП у села Чкаловка Саратовской области. Машина вылетела в кювет с талой водой и перевернулась. В салоне авто находились отец, мать и их пятилетний сын. Женщина утонула, смерть наступила до приезда скорой помощи. Ребенка доставили в реанимацию, позднее он скончался. Отец семейства успел выбраться из автомобиля, от медпомощи он отказался.