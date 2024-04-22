Маршрутка влетела в девочку на самокате в Москве

Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На юго-востоке Москвы водитель маршрутки сбил девочку на самокате, сообщает столичная прокуратура. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Покровской. Девочка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Vortex Tingo, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил 10-летнего ребенка на электросамокате. Отмечается, что колеса машины проехали прямо по голове мальчика. Школьника доставили в больницу им. Раухфуса в крайне тяжелом состоянии.

Авария произошла во дворе дома на улице Первого Мая. Возбуждено уголовное дело. Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом фигурантом воздухе было 1,093 мг/л паров алкоголя. На заднем сиденье машины было несколько пустых бутылок из-под пива.

До этого в Барнауле водитель сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Отмечалось, что мужчина сначала попытался откупиться от пострадавшего ребенка конфетами. Когда мальчик их взял, тот уехал, не вызвав скорую помощь и оставив пострадавшего одного. Отмечается, что водителя задержали, ему грозит лишение прав.