Манул Тимофей прильнул к стеклу и попал на видео Московский зоопарк показал застенчивого манула Тимофея крупным планом

Фото: t.me/Moscowzoo_official*

Московский зоопарк показал видео с манулом Тимофеем, который прильнул к вольеру, положив лапки на стекло и оставив следы. Животное сначала пристально смотрело на сотрудника зверинца, а затем застенчиво убежало. В зоопарке рассказали, что дикий кот в этот момент был после сна.

Тимоша проснулся и пошел навестить панд, — сказано в сообщении зоопарка.

На кадрах можно заметить, что зрачки Тимофея при дневном свете сузились до полоски, из-за чего желто-зеленый цвет глаз стал отчетливее. После «съемок» он убежал к игрушечным пандам, которые стоят у стены его вольера.

Еще одним питомцем Московского зоопарка является панда Катюша, чье видео недавно опубликовала гендиректор учреждения Светлана Акулова. На кадрах малышка обедает бамбуком, а затем, застеснявшись публики, решила спрятаться под листья. Животное начало играть с ветками и «маскироваться» от пристальных взглядов посетителей зоопарка.

До этого сотрудникам Ленинградского зоопарка удалось заснять мурлыканье пумы Синди. Они поделились роликом с ASMR дикой кошки, отдыхающей в своем вольере. На кадрах хищница спокойно лежит в своем домике и смотрит в камеру, издавая мурлыканье.