Mango снова открылся на западе Москвы

Фото: Drahoslav Ramik/CTK/Global Look Press

Магазин одежды и аксессуаров Mango снова открылся в Москве, передает Telegram-канал «Новости Москва». Сообщается, что бутик работает на западе столицы.

Предполагается, что 55 точек бренда выкупят у испанской компании. Постепенно всю сеть магазинов в столице приобретут полностью, и они начнут работать по франшизе. Одним из владельцев франшизы является ООО «МВ Москва».

Несмотря на то что 19 июня бренд принял решение отказаться от прямых продаж в России после 23 лет работы на рынке, ассортимент и стоимость товаров останутся на прежнем уровне. Причиной ухода стала «неопределенность относительно развития геополитической ситуации».

Ранее стало известно, когда начнется последняя распродажа IKEA. Предполагается, что она состоится с 27 июня по 1 июля, но попасть на нее смогут только сотрудники магазинов. Для обычных покупателей IKEA проведет онлайн-распродажу 1 июля.