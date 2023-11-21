Мама экс-участницы «Тату» привлекла внимание полиции из-за хранения оружия Mash: полиция проверяет маму Лены Катиной из-за хранения старого ружья

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Лена Катина

Telegram-канал Mash сообщает, что маму бывшей участницы группы «Тату» Лены Катиной Инессу проверяет полиция на незаконное хранение оружия. По данным канала, причиной стало раритетное ружье ИЖБ-36, когда-то принадлежавшее дедушке певицы.

Mash пишет, что Инесса Катина разбирала вещи в гараже покойного свекра в Подмосковье и нашла на антресолях огнестрельное оружие. По информации канала, женщина взяла ружье с собой и увезла в московскую квартиру, после чего сама позвонила в полицию, чтобы сдать находку. В публикации сказано, что правоохранители начали проверку и выясняют, откуда и каким образом оружие оказалось у мамы артистки.

До этого Росгвардия сообщала, что оружие вместе с боеприпасами можно хранить только в специальном сейфе по месту прописки. При этом представители ведомства могут проверить условия хранения оружия. Сделать это также может полиция, если владельца огнестрела подозревают в преступлении. При этом за отказ сотрудникам Росгвардии в проверке условий хранения оружия могут аннулировать лицензию.

Ранее спецслужбы ДНР задержали жителя Макеевки, незаконно хранившего вооружение, боеприпасы и взрывчатку. По данным силовиков, весь арсенал мужчина держал у себя дома. У задержанного в ходе обыска изъяли ручной противотанковый гранатомет, пистолет Макарова, три газовых револьвера, гладкоствольное ружье 12 калибра, гранату РКГ, 220 патронов и компоненты для создания огнестрельного оружия.