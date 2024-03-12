«Мам, ну пусти»: первая «ссора» панды Катюши и ее мамы попала на видео Глава зоопарка в Москве показала попытки Диндин уберечь панду Катюшу от птички

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале кадры с пандой Катюшей и ее мамой Диндин. На видео родительница пытается оттащить дочь от залетевшей в вольер птички. Диндин сначала хватает Катюшу зубами за хвостик, а после перетаскивает к себе и держит лапами.

Маам, ну пусти. Я с птичкой поиграю, — подписала видео Акулова.

На кадрах видно, что Катюша отчаянно сопротивляется, и сначала ее попытки кажутся безуспешными. Однако в один момент она вырывается и спешит к птичке. Диндин при этом сдаваться не собирается и переваливается за Катюшей, намереваясь вновь ее остановить.

Ранее Акулова рассказала, что повзрослевшая панда Катюша начала осваивать горку. Она также опубликовала видео с маленьким бамбуковым медведем, который скатывается по специально оборудованной в вольере конструкции.

Также в Сети появилось видео ужина Катюши и Диндин. Акулова показала ролик, на котором семейство лакомится свежими листьями бамбука. В один момент непоседливая малышка-панда взобралась на строение из бревен и пыталась играть с ветками.