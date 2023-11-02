Малышка-панда из московского зоопарка начала видеть и слышать

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Малышка-панда из московского зоопарка начала видеть и слышать, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. По ее словам, кроха сразу облаяла сотрудников зоопарка.

Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом, — написала Акулова.

Ранее она рассказала, что спустя полтора месяца после рождения малышка окрепла и подросла. Тогда маленькая панда весила почти три килограмма и достигла 40,1 сантиметра в длину без хвоста, а сам хвостик — 6,8 сантиметра. Гендиректор столичного зоопарка подчеркнула, что первый осмотр детеныша проходил в специальной корзинке, а не в инкубаторе. По ее словам, это важный шаг и уже становится ясно, что терморегуляция малышки становится лучше со временем, с каждым днем панда чувствует себя увереннее на открытом воздухе.

Первый в истории России детеныш панды родился в Московском зоопарке 30 августа. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, это очень уникальное и редкое событие произошло благодаря слаженной работе российских и китайских специалистов. Родителями медвежонка стали панды Жуи и Диндин, которых Китай подарил России в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между государствами.