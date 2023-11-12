Маленькая панда из Московского зоопарка снова подросла: фото детеныша Глава Московского зоопарка Акулова: детеныш панды весит уже более 5 кг

Фото: АГН «Москва»

Детеныш панды из Московского зоопарка

Маленькая панда из Московского зоопарка быстро набирает вес в преддверии зимних холодов. Как заявила глава зоопарка Светлана Акулова, дочка Диндин весит уже больше 5 кг, она выросла до 56,1 см, или до 63,2 см с учетом длины хвостика.

Ранее Акулова опубликовала видео, на котором панда Диндин играет с детенышем. Руководитель зоопарка отметила, что такая игра животных — это процесс общения и воспитания.

Рождение малышки стало первым в истории России. Раньше в стране большие панды никогда не давали потомство. Родители медвежонка, панды Жуи и Диндин, были подарены Пекином в 2019 году в честь 70-летия установления российско-китайских отношений.

Детеныш, появившийся на свет в конце августа, открыл глаза на 42-й день рождения. 14 октября Акулова рассказала, что малышка прошла первый медосмотр, ее терморегуляция улучшилась, а вес достиг почти трех килограммов. В длину пандочка выросла до 40,1 см, плюс хвостик в 6,8 см.

NEWS.ru публикует свежие кадры подросшей малышки-панды.