Мальчику в детском лагере подкинули бумажную свинью и записку из-за фамилии В Щелково мальчику подкинули бумажную свинью и записку из-за украинской фамилии

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Мальчику в детском лагере в подмосковном горокруге Щелково подкинули бумажную свинью и записку из-за украинской фамилии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мать подростка написала заявление в отдел по борьбе с экстремизмом, полицию и прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. За 13 дней пребывания ребенка в лагере она заплатила больше 70 тысяч рублей.

Мать 14-летнего мальчика по фамилии Бондарчук рассказала каналу, что ее сын в минувшие выходные отправился в детский лагерь, где отдыхал два лета подряд. По словам женщины, до недавнего времени у подростка не возникало проблем со сверстниками, но на этот раз ребята из лагеря передали ему перед дискотекой сверток с запиской, назвав это «подарком от тайного друга». В упаковке лежала игрушка в виде свиньи и записка, в которой говорилось про Украину, генетику ящериц и змей.

Я сразу сказала ему, чтобы он собирался, и позвонила руководителю лагеря. Когда я к ней обратилась, она сразу спросила: «Вы прибыли с Украины?» Получив отрицательный ответ, она сказала, что это просто шутка и все в порядке, — поделилась собеседница Telegram-канала.

Женщина рассказала, что тут же приехала в лагерь, чтобы забрать сына, но никто к ним не подошел и не оказал поддержки. По ее словам, ребенка провожала старший воспитатель, которая сказала: «Не нас с тобой оскорбили, а русских».

Детский психиатр Анна Портнова ранее сообщила, что причиной школьного буллинга может быть агрессия в семье. По ее словам, также агрессия у ребенка может появиться из-за социальной среды, в которой он находится.